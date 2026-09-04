Los patinetes eléctricos vuelven a Renfe: fecha, trenes en los que estarán permitidos y qué requisitos deberán cumplir

Usuarios de patinete eléctrico circulan por Sevilla, en una imagen de archivo.

Renfe volverá a permitir viajar con patinetes eléctricos a bordo de sus trenes desde el próximo lunes 7 de septiembre. La medida recupera una posibilidad que la compañía había prohibido en diciembre de 2023 por motivos de seguridad y se aplicará a los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia.

Por el momento, la medida tendrá dos excepciones: Rodalies de Catalunya y Cercanías Euskadi, donde se mantendrán las condiciones actuales.

La decisión llega después de la entrada en vigor del nuevo marco normativo estatal para los vehículos de movilidad personal (VMP), que establece nuevos requisitos de identificación, registro y seguro.

¿Qué patinetes podrán subir al tren?

Renfe no permitirá el acceso de cualquier patinete eléctrico. Los vehículos deberán estar homologados y cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

En concreto, tendrán que:

Estar inscritos en el Registro de vehículos de la DGT

Contar con una placa o etiqueta identificativa visible o, cuando corresponda, placa de matrícula

Disponer de un seguro obligatorio de responsabilidad civil en vigor

Tener el correspondiente certificado de circulación

De esta forma, solo podrán acceder a los trenes aquellos patinetes que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos

El patinete deberá ir plegado y apagado

Las condiciones también serán estrictas durante el viaje. Una vez dentro del tren, el patinete deberá permanecer plegado y apagado en todo momento.

Además, deberá colocarse en los espacios habilitados para el equipaje o en aquellas zonas donde cause la menor molestia posible al resto de pasajeros.

No estará permitido recargar la batería durante el trayecto y los patinetes no podrán bloquear pasillos, puertas, salidas de emergencia o espacios destinados a viajeros con prioridad.

Renfe también reforzará la información a los usuarios y la comunicación con su personal operativo y de seguridad para garantizar que se cumplen estas condiciones.

Una alternativa para la primera y última milla La compañía considera que la combinación de tren y patinete eléctrico facilita los desplazamientos de primera y última milla. Es decir, permite completar de forma sencilla el recorrido entre la estación y el domicilio, el trabajo o el centro de estudios. Renfe destaca además el carácter sostenible de esta combinación de transportes, al favorecer el uso del transporte público y reducir la dependencia del vehículo privado en los desplazamientos urbanos. Según los datos citados por la compañía, en España existen aproximadamente siete millones de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal, lo que refleja el peso creciente de estos medios en los desplazamientos cotidianos.

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La prohibición estaba vigente desde 2023

Renfe había permitido el transporte de patinetes eléctricos hasta el 11 de diciembre de 2023, cuando decidió prohibirlos después de que se registrasen varios incendios relacionados con las baterías de estos vehículos en distintos servicios de transporte público.

Ahora, la compañía considera que el nuevo marco regulatorio, con identificación, registro y seguro obligatorio, permite recuperar el transporte de estos vehículos con mayores garantías.

Con esta decisión, Renfe también se aproxima a la práctica de numerosos operadores ferroviarios europeos, que permiten viajar con patinetes bajo determinadas condiciones de seguridad.