Vídeo | Trump dice que están "a cargo" de Venezuela y evita hablar de elecciones o de liberar a presos políticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que es ahora su Gobierno el que está "a cargo" de Venezuela y ha destacado que su prioridad es "arreglar" el país, en especial su industria petrolera, más que forzar una convocatoria electoral o una liberación de presos políticos, cuestiones que ha evitado abordar menos de 48 horas después de la operación militar en la que Washington capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"Estamos a cargo" de Venezuela, ha respondido el magnate republicano, preguntado por quién dirigía el país tras la designación de la hasta ahora vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, como presidenta en funciones tras la captura de Maduro.

De ella, ha asegurado Trump, Estados Unidos necesita "acceso total (...) al petróleo y a otras cosas en su país" para "reconstruirlo", mientras que, si se posicionase en contra de los planes de la Casa Blanca, "afrontará una situación probablemente peor que la de Maduro".

Asimismo, ha destacado que las fuerzas estadounidenses realizarán "un segundo ataque" si en el Ejecutivo venezolano restante "no se portan bien", y también ha evitado descartar presencia militar en el país latinoamericano, una decisión que "depende un poco de la nueva administración, por así decirlo".

"Tenemos que hacer una cosa en Venezuela: recuperarla. Es un país muerto ahora mismo", ha subrayado el mandatario estadounidense, quien ha argumentado que Venezuela "ha estado pésimamente administrada" y que "el petróleo fluye a un nivel muy bajo". "Debería tener más ingresos, más petróleo", ha añadido, apuntandom para revertir la situación, a "grandes inversiones de las compañías petroleras para recuperar la infraestructura".

Según Trump, "la infraestructura está oxidada, podrida; la mayor parte, inutilizable". "Es vieja. Está rota", ha insistido, apuntando que, aunque en las instalaciones de la petrolera estadounidense Chevron sus responsables "han hecho un buen trabajo", no han podido invertir lo suficiente. En este sentido, ha señalado que "las empresas están listas para entrar" y que tienen muchísimas ganas". "Nos van a representar bien", ha agregado.

En cuanto a las reservas de crudo venezolanas, que ha descrito como "mucho más" de 17.000 millones de barriles después de que un periodista sugiriera esta cifra, el mandatario norteamericano ha asegurado que será Estados Unidos quien lo gestione "todo".

Paralelamente, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha indicado que, además de reservas petrolíferas, Venezuela tiene acero, aluminio y "todos los minerales críticos". "Tienen una gran historia minera que se ha deteriorado", ha subrayado, calificando los recursos naturales venezolanos como "una riqueza que alguna vez fue una de las grandes economías y culturas del mundo, y fue destruida, y ahora el presidente Trump va a arreglarla y restaurarla".

"No es fácil. Está realmente mal, pero tiene potencial", ha matizado el inquilino de la Casa Blanca.

Durante su comparecencia, Trump ha sido preguntado tanto por cuándo podrían celebrarse elecciones en Venezuela como por si exigiría a Delcy Rodríguez que permita el regreso de la oposición o que libere a los presos políticos, pero ha aclarado que esa no es su prioridad. "Nos centraremos más en arreglarlo (el país)", ha respondido a la primera. "Todavía no hemos llegado a eso", ha contestado a la segunda.