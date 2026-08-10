Vídeos | Así ha sido el terremoto de Colombia: edificios colapsados, aeropuertos cerrados y ciudades destruidas

Los daños provocados por el terremoto de magnitud 7,4 se extienden por varias ciudades de Colombia.

Colombia afronta las consecuencias de uno de los terremotos más fuertes registrados en los últimos años. El seísmo de magnitud 7,4 registrado este lunes ha provocado importantes daños materiales en distintas zonas del país, con edificios derrumbados, calles llenas de escombros y aeropuertos afectados.

Las primeras imágenes del terremoto en Colombia permiten comprobar la magnitud de los daños, especialmente en ciudades como Cali y Pereira, donde se han registrado colapsos de estructuras y desperfectos en diferentes edificios. Las imágenes muestran escenas de vecinos en las calles y zonas urbanas afectadas por el fuerte movimiento sísmico.

Edificios derrumbados y ciudades afectadas

Una de las imágenes más impactantes deja ver edificios colapsados en Cali, una de las principales ciudades afectadas por el terremoto. Los equipos de emergencia trabajan en las zonas dañadas mientras se evalúa el estado de las estructuras que han sufrido desperfectos.

También se han difundido imágenes de Pereira y otras localidades del oeste y centro de Colombia, donde el terremoto se ha dejado sentir con especial intensidad.

Según los primeros balances difundidos por medios colombianos, al menos 21 personas habrían muerto, aunque la cifra podría variar a medida que avanzan las labores de rescate y evaluación de daños.

Siete aeropuertos, afectados

El terremoto también ha provocado problemas en la red aeroportuaria colombiana. Al menos siete aeropuertos han sufrido daños y varias terminales han tenido que suspender temporalmente sus operaciones por motivos de seguridad.

Entre los aeropuertos afectados figuran los de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. La Aeronáutica Civil mantiene suspendidas las operaciones en estas terminales mientras se comprueba el estado de las instalaciones y se descartan daños estructurales.

El terremoto también se sintió en Ecuador, Panamá y Venezuela, aumentando el área en la que se percibió el fuerte movimiento.

Las autoridades continúan trabajando para determinar el alcance total de la tragedia, mientras las imágenes y vídeos del terremoto en Colombia muestran la magnitud de los daños provocados por el seísmo.