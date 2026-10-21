Washington reclama a Putin retomar el contacto con Kiev

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, pidió al presidente ruso, Vladimir Putin, retomar los contactos con Kiev que cuenta con mediación de Washington para trabajar en el fin de la guerra en Ucrania. En el marco de su visita a Moscú para reunirse con el mandatario ruso tras reunirse en Oslo con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y otros dirigentes europeos, el representante estadounidense apuntó que estos encuentros fueron “productivos” y que “existe cierto impulso” para avanzar.

“Espero que hoy podamos dar otro paso adelante en el proceso de paz y debatir cómo resolver el conflicto en Ucrania”, señaló el enviado de Trump en una breve intervención publica ante el mandatario ruso antes de iniciar la reunión. Witkoff indicó en que le “gustaría” abordar la posibilidad de reanudar las conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. “Espero que pueda considerar esta posibilidad como el siguiente paso en el proceso de paz, para que podamos empezar a trabajar con equipos técnicos que debatan cuáles deberían ser los próximos pasos”, señaló.

Encuentro en noviembre

Por su parte, Putin defendió un encuentro con los líderes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jingping, el próximo mes en el gigante asiático, que acoge la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Antes de participar en la reunión con el enviado de Trump, el dirigente ruso se deshizo en elogios hacia el jefe de la Casa Blanca por su implicación en la resolución de la guerra de Ucrania, iniciada en 2022 tras la invasión a gran escala ordenada por el Gobierno de Rusia.

AsImismo, Zelenski se mostró dispuesto a congelar las actuales línea del frente si con ello se logra avanzar hacia un acuerdo de paz, unas declaraciones que suponen un importante cambio de discurso en la postura que ha venido adoptando desde el inicio del conflicto. “En este momento tenemos que congelar el conflicto y creo que esa es la forma real de terminar esta guerra”, reconoció el presidente ucraniano en una entrevista para Fox News cuando se le preguntó si aceptaría un acuerdo de paz cuando Ucrania ha perdido alrededor del 20% de su territorio.