Zelenski acusa a Trump de favorecer a Rusia al suspender las sanciones: "Es injusto"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha calificado de "injusta" la decisión de Donald Trump de paralizar las nuevas sanciones contra Rusia, aunque ha reiterado su disposición a negociar directamente con Vladímir Putin mediante la participación de Estados Unidos.

En un mensaje publicado este sábado en sus redes sociales, el mandatario ucraniano ha lamentado el cambio de postura de Washington y ha advertido de que podrían producirse nuevas medidas favorables a Moscú.

"El alivio de las sanciones continuará. Creo que el acuerdo sobre el diésel y la medida adoptada respecto a la Ley Graham no van a ser lo único, lamentablemente", ha señalado.

Desde Kiev consideran que el Kremlin es el principal beneficiado de la suspensión de las sanciones, una decisión que, según Zelenski, "solo alimenta su satisfacción y su afán por seguir matando gente" y que no contribuye a detener la guerra.

Zelenski mantiene abierta la negociación con Estados Unidos

Pese al distanciamiento entre ambos gobiernos, el presidente ucraniano ha insistido en que sigue dispuesto a reunirse cara a cara con Putin, siempre que exista colaboración estadounidense.

"Contamos con que ejerzan más presión sobre Putin y no sobre nosotros; de lo contrario, resultaría sencillamente injusto", ha manifestado.

Zelenski también ha adelantado que Washington ha planteado la posibilidad de celebrar una nueva reunión la próxima semana, aunque no ha concretado su fecha ni los participantes.

Alerta de una posible ofensiva rusa desde Bielorrusia

El mandatario ucraniano ha advertido de que Rusia podría aprovechar el acercamiento de Washington para intensificar sus ataques contra el oeste de Ucrania.

Según Zelenski, Moscú estaría instalando estaciones de retransmisión en territorio bielorruso para facilitar operaciones con drones, además de buscar el respaldo del presidente Alexandr Lukashenko para desplegar armamento adicional.

"Necesitan el respaldo de Lukashenko para desplegar otros tipos de armamento en Bielorrusia, incluidos misiles balísticos. Esto representaría una amenaza directa, principalmente para la parte occidental de nuestro país", ha asegurado.

El presidente también ha advertido de que una implicación directa de Bielorrusia en el conflicto resultaría peligrosa para el propio Gobierno bielorruso.