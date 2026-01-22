Zelenski anuncia las primeras reuniones trilaterales con Rusia y EEUU desde el inicio de la guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció este jueves que Emiratos Árabes Unidos acogerá este viernes y sábado las primeras conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos desde el inicio de la guerra. El anuncio lo realizó durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, donde valoró el encuentro como un paso positivo ante la falta de diálogo previo.

Zelenski aseguró que Ucrania está dispuesta a asumir compromisos y confió en que Rusia llegue preparada para avanzar hacia un acuerdo. En paralelo, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó la creación de grupos de trabajo centrados en cuestiones militares y de prosperidad futura.

En su discurso, el mandatario ucraniano criticó duramente la inacción de Europa en materia de defensa y su dependencia del respaldo militar estadounidense, advirtiendo de que esta falta de respuesta firme fortalece a los regímenes autocráticos. Zelenski reclamó fuerzas armadas europeas unidas y más decisiones concretas frente a los desafíos de seguridad del continente.