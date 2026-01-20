Xi y Zelenski, invitados por Trump a la junta de paz de Gaza

Los presidentes de China y Ucrania, Xi Jinping y Volodimir Zelenski, respectivamente, se encuentran también entre los propuestos por Donald Trump para formar parte de la junta de paz de Gaza.

A este órgano ha invitado ya Trump al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y a sus homólogos turco, egipcio y argentino, Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi y Javier Milei, además de los de Paraguay y Hungría, Santiago Peña y Viktor Orbán. Los reyes de Jordania y Marruecos también tendrán asiento, así como los primeros ministros de Canadá e Italia, Mark Carney y Giorgia Meloni.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no ha confirmado todavía que acepta su presencia en este organismo —al igual que Putin y Zelenski, entre otros—, lo cual ha irritado al magnate, que ha respondido advirtiendo de que gravará con aranceles de hasta el 200% los productos galos.