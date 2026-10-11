Trump anuncia un alto al fuego energético entre Rusia y Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este domingo un alto el fuego para las infraestructuras energéticas en la guerra entre Rusia y Ucrania, con efecto inmediato. Según ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales, ambos países han aceptado dejar de atacar las instalaciones energéticas del contrario.

"Con efecto inmediato hay un alto el fuego para la energía en la guerra entre Rusia y Ucrania", ha escrito Trump, que ha añadido que las dos partes han accedido y ha advertido de que no deben romper el compromiso.

El anuncio se produce después de que Zelenski ofreciese detener los ataques ucranianos contra las refinerías de petróleo rusas a cambio de que Moscú deje de bombardear la infraestructura energética de Ucrania. El presidente ucraniano defiende así una desescalada basada en la reciprocidad: que ambos ejércitos renuncien a golpear instalaciones esenciales para el suministro de energía.

Mensaje de Donald Trump en redes sociales anunciando el alto el fuego energético entre Ucrania y Rusia. | Truth

Por el momento, los términos concretos del supuesto acuerdo no están claros y el anuncio de Trump no equivale a una confirmación oficial de su cumplimiento por parte de los gobiernos ruso y ucraniano.

La cuestión energética se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre Washington y Kiev. Trump ha responsabilizado a los ataques ucranianos contra las refinerías rusas del aumento de los precios de los combustibles y ha presionado a Zelenski para que ponga fin a estas operaciones.

La posible tregua energética y la disposición ucraniana a celebrar elecciones abren dos vías de negociación en un conflicto que continúa sin una solución definitiva: la protección de las infraestructuras críticas y las condiciones políticas y de seguridad necesarias para avanzar hacia un acuerdo de paz.

Zelenski afirma estar dispuesto a convocar elecciones si Rusia acepta un alto al fuego de 60 días

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que está dispuesto a convocar elecciones si Rusia acepta un alto el fuego de 60 días que permita garantizar la seguridad de los ciudadanos. La propuesta llega en plena escalada de tensión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha reclamado cambios en el liderazgo ucraniano y ha criticado los ataques de Kiev contra instalaciones petroleras rusas.

Zelenski ha defendido que la celebración de los comicios depende de que existan condiciones de seguridad suficientes para que los ucranianos puedan votar libremente. La tregua tendría que permitir detener los ataques rusos y garantizar el desarrollo de una convocatoria electoral democrática, en un país que continúa bajo la ley marcial por la invasión.

La propuesta supone una respuesta a la presión de Trump, que ha cuestionado la continuidad de Zelenski al frente del país y ha vinculado los ataques ucranianos contra las refinerías rusas con el encarecimiento de los combustibles. El mandatario ucraniano, por su parte, insiste en que cualquier avance debe implicar compromisos por parte de Moscú y no una renuncia unilateral de Kiev a defenderse.