Zelenski critica ataques rusos a 28 subestaciones de energía

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado este lunes que 28 subestaciones energéticas fueron atacadas en la última oleada de ataques del Ejército de Rusia, en el marco del recrudecimiento de la guerra en Ucrania.

"Lamentablemente, 28 subestaciones y otras instalaciones energéticas críticas fueron alcanzadas. Las labores de reparación están en marcha en todas partes y el suministro eléctrico se está restableciendo gradualmente para la población", ha indicado en un mensaje en redes sociales en el que ha agradecido a los equipo de reparación y a los técnicos que trabajan en las empresas energéticas para retomar el servicio.

El presidente ucraniano ha debatido con el primer ministro de Ucrania, Sergi Koretski, sobre las tareas de preparación para la temporada de invierno. "Hemos detallado las principales áreas que requieren la atención de los organismos gubernamentales y las empresas energéticas, así como de las autoridades regionales y locales", ha incidido. Igualmente, respecto a los envíos militares, el presidente ucraniano ha vuelto a poner el foco en que los socios internacionales "puedan reforzar rápidamente defensa antiaérea".

"Hay acuerdos políticos que no se han aplicado a nivel operativo. También se están produciendo retrasos en determinados tipos de suministros esenciales a nivel del Departamento de Defensa de Estados Unidos", ha explicado, señalando directamente a los suministros de Washington, en medio de la denuncia de que han cesado las entregas militares en un momento en el que Moscú arrecia los ataques.

Además, en plena polémica con Estados Unidos sobre complicaciones en la crucial aplicación Starshield, con la que recibe información militar mediante el sistema de satélites Starlink, Zelenski ha asegurado que un informe de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirma la ralentización del servicio.

"Lamentablemente, hemos constatado que los equipos dejan de funcionar cuando se alcanzan velocidades de entre 130 y 161 kilómetros por hora en distintos sectores del frente", ha declarado, argumentando que dificulta "la logística en primera línea" y "limita el uso de distintos tipos de drones" de alcance medio e interceptores de los drones 'shahed' de fabricación iraní que emplea Rusia.

"Hoy debemos volver a plantear esta cuestión ante nuestros socios en todos los niveles: la rapidez es fundamental cuando se trata de proteger vidas", ha afirmado el dirigente ucraniano.

En las últimas jornadas las tensiones entre Washington y Kiev han vuelto a saltar a cuenta del acuerdo sobre combustible con el Kremlin y después de que Ucrania haya denunciado complicaciones en la crucial aplicación Starshield. De su lado, Estados Unidos viene rechazando las acusaciones de Kiev sobre el intercambio de Inteligencia y ha instado a Zelenski a que se centre "en poner fin a esta guerra".