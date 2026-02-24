Zelenski pide fecha concreta para que Ucrania forme parte de la UE

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió en una intervención en un pleno extraordinario del Parlamento Europeo una fecha concreta para la adhesión de su país a la Unión Europea, esgrimiendo que sin “esa garantía” el presidente de Rusia, Vladimir Putin, encontrará la manera de bloquear a Kiev “durante décadas”. En el día que se cumple el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, el mandatario ucraniano pronunció un discurso telemático ante comisarios, eurodiputados y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, en el que agradeció a la UE el apoyo ofrecido “todos estos años” y en el que solicitó fijar una fecha para su incorporación al bloque comunitario.

Todo ello en medio de un escenario poco halagüeño en el que Rusia poco a poco gana terreno en el este del país ante la falta de apoyo militar de la Administración de Donald Trump y unas negociaciones tripartitas con Moscú y Washington que abocan a Kiev a aceptar cesiones complicadas para poner fin a la guerra. “Es importante para nosotros recibir una fecha clara para la adhesión a la UE. Es muy importante como parte del proceso diplomático en este momento, mientras continúa la guerra”, afirmó el dirigente ucraniano, añadiendo que “no solo es un deseo” de su país, sino también una manera de emplazar a Moscú a que finalice la guerra.

En su opinión, “si no hay una fecha, si no existe esa garantía”, Vladimir Putin “encontrará la manera de bloquear a Ucrania durante décadas” dividiendo a sus ciudadanos y dividiendo a Europa. Zelenski también se refirió a otra “decisión importante” como el préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania, bloqueado este lunes en su última etapa por Hungría, que decidió vetar la iniciativa.