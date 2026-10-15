Zelenski rebaja en Londres la tensión con Donald Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, restó importancia desde Londres a las recientes tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La polémica surgió tras el acuerdo anunciado por el mandatario estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para distribuir combustible de Rusia en los mercados globales.

Después de que Trump llegara a sugerir a Ucrania que buscase otro presidente frente a las críticas de Kiev, Zelenski enmarcó el desencuentro como un contratiempo natural. “Cuando hay una alianza aparecen distintas sorpresas con las que uno no cuenta”, indicó el dirigente.

Pese a este tono conciliador, Zelenski reconoció su decepción con la sintonía entre Washington y Moscú. “Es doloroso cuando Trump apuesta por un bando distinto al nuestro. Si estás en el medio, debes quedarte ahí”, afirmó.

El líder ucraniano también se refirió al supuesto alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania anunciado por la Casa Blanca, del que no existe constancia sobre el terreno. Aunque aseguró que su país está preparado para cualquier tregua, exigió a sus socios norteamericanos “honradez y claridad”.

Esta exigencia coincidió con un deterioro repentino de la cooperación tecnológica y de inteligencia. Las autoridades ucranianas denunciaron que el sistema de conexión por satélite Starlink, propiedad del aliado de Trump Elon Musk pero gestionado por el Gobierno estadounidense, sufrió restricciones de velocidad sin previo aviso. Serhi Beskrestnov, asesor militar de Zelenski, confirmó que esta limitación provocó el fracaso de varias misiones de combate y descartó que fuese una coincidencia.

El apagón tecnológico ocurrió en paralelo a las presiones de la Administración estadounidense para que Kiev cese sus ataques contra la industria petrolera rusa. Además, Ucrania sufrió una segunda noche de bombardeos con misiles balísticos sin recibir las habituales alertas tempranas de la inteligencia de Estados Unidos.

Tregua energética

Sobre el terreno, la tregua energética quedó desmentida por la reanudación de los ataques. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el bombardeo de infraestructuras eléctricas y de comunicaciones en Kiev y Járkov. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, denunció un impacto masivo que dejó importantes cortes de luz, al menos tres muertos y una veintena de heridos. Desde el Kremlin, el portavoz Dimitri Peskov aseguró que siguen trabajando en la propuesta de tregua de Trump, aunque restó peso a la iniciativa al cuestionar públicamente su alcance real.

Como contrapeso, el primer ministro británico, Andy Burnham, anunció ante Zelenski una orden inmediata para acelerar el envío de sistemas de defensa antiaérea a Ucrania antes del invierno.