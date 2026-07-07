Alumnos de la Escuela Naval Militar conocen el funcionamiento de la central hidroeléctrica de Santo Estevo

Los estudiantes conocieron de primera mano el funcionamiento de la central hidroeléctrica de Santo Estevo y los principales sistemas de producción y control de la instalación.

Iberdrola abrió este martes las puertas de las centrales hidroeléctricas de Santo Estevo I y Santo Estevo II, en el municipio ourensano de Nogueira de Ramuín, a un grupo de alumnos de la Escuela Naval Militar de Marín, que participaron en una visita técnica para conocer el funcionamiento de estas instalaciones.

Durante el recorrido, los estudiantes recibieron explicaciones sobre el proceso de generación de energía hidroeléctrica, el funcionamiento de los equipos de producción, los sistemas de control y protección, así como las labores de mantenimiento y seguridad necesarias para garantizar la operatividad de la central.

Alumnos de la Escuela Naval Militar de Marín recorrieron las instalaciones de las centrales hidroeléctricas de Santo Estevo I y II. | La Región

La jornada también permitió a los futuros profesionales acercarse al papel que desempeñan las centrales hidroeléctricas en la producción de electricidad de origen renovable y conocer el funcionamiento diario de una infraestructura estratégica para el sistema energético gallego.

La visita permitió a los futuros oficiales acercarse al trabajo diario que se desarrolla en una de las principales infraestructuras hidroeléctricas gestionadas por Iberdrola en Galicia | La Región

La visita estuvo guiada por responsables de Iberdrola en la cuenca Sil-Tâmega, que mostraron a los alumnos los distintos equipos de la instalación, los servicios auxiliares, los transformadores y los procedimientos de mantenimiento, además de responder a las preguntas planteadas por los estudiantes durante el recorrido.

Con este tipo de iniciativas, la compañía acerca el funcionamiento de sus instalaciones a centros de formación y facilita el contacto de los alumnos con infraestructuras vinculadas al sector energético.