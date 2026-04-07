Iberdrola avanza en la implantación de su megacentral hidroeléctrica en Vilariño de Conso

Embalse de As Portas (Vilariño de Conso), el más grande de la provincia.

La megacentral hidroeléctrica 'Conso II', que proyecta Iberdrola en el municipio ourensano de Vilariño de Conso, ha iniciado trámites para su evaluación ambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

En concreto, dentro de las iniciativas en procedimiento de evaluación ambiental, este proyecto, que prevé 1.800 MW de potencia instalada, figura como "asignado a consejero", con fecha de entrada el pasado 17 de marzo.

Hace en torno a un año, la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostebilidade de la Xunta emitió un informe favorable al estudio geológico para esta megacentral.

El informe de la Xunta

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó el martes 1 de abril de 2025 el anuncio, por el que se hizo público el informe de impacto ambiental que la Xunta había elaborado del proyecto para una galería de investigación geológica donde se situaría el complejo subterráneo de la central de aprovechamiento hidroeléctrico Conso II de Iberdrola.

Diagrama de la obra a ejecutar en las proximidades del embalse.

Dicho informe concluía que “no son previsibles efectos adversos significativos sobre el medio ambiente" y, por tanto, no se considera banecesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria, si bien se emitía "sin perjuicio de la obligación del promotor de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles”.

Este tipo de investigaciones, mediante galería, son imprescindibles en los proyectos que implican grandes excavaciones subterráneas y se justifica en este caso particular en las “elevadas incertidumbres geológicas identificadas en el análisis de las campañas de investigación y de las modelizaciones numéricas llevadas a cabo para el cálculo y diseño de soluciones técnicas viables”.

Las obras contemplaban ejecutar un emboquille de entrada y un acceso que permita la construcción de una galería de acceso, de 1.500 metros de longitud en planta, a una galería de investigación, de 200 metros de longitud aproximada, que atraviese longitudinalmente la totalidad de lo que se prevé que conformará la calota central. El ámbito geográfico del proyecto era el nordeste de Vilariño de Conso.

Conso II: el proyecto

Con el nombre de Conso II, el proyecto de Iberdrola prevé crear una central de acumulación por bombeo (gigabatería) en la cuenca del río Sil con una inversión de más de 1.500 millones de euros. Aseguran que tendrá 1.800 MW de potencia, igual que la más potente de Europa, situada en Francia.

El inicio de la construcción estaba previsto para 2025, siempre y cuando los permisos pertinentes sean otorgados. Durante los más de seis años de construcción se esperaban crear 3.000 empleos.