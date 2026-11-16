Asaltaron un campo de fútbol y puntos limpios en busca de cobre en Luintra

El primer suceso ocurrió en agosto de 2018, cuando Israel asaltó el recinto deportivo de Luíntra, en el concello de Nogueira de Ramuín para robar cobre y otros materiales, causando destrozos valorados en 16.355,57 euros.

Posteriormente, en septiembre de 2020, ambos acusados forzaron las instalaciones de los puntos limpios de Pobra de Trives y Castro Caldelas para sustraer chatarra, un botín que vendieron al día siguiente por apenas 114,82 euros. Tras alcanzar un acuerdo de conformidad que rebajó las penas por las dilaciones indebidas del proceso judicial, Israel fue sentenciado a 10 meses de prisión en total y al pago de la indemnización a la aseguradora Allianz por los daños del campo de fútbol. Por su parte, Aquilino fue condenado a 4 meses y 15 días de cárcel, quedando ambos inhabilitados para el derecho de sufragio pasivo.

Causaron daños por 16.355,57 euros en el recinto deportivo de Luintra y la chatarra fue malvendida por 114,82 euros

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Durante la comisión de los delitos, los asaltantes emplearon notable contundencia. En el caso del recinto deportivo, Israel llegó a superar una valla de dos metros y realizó un butrón en el tejado de uralita para acceder a la sala de calderas, forzando también el acceso al bar del que, finalmente, no se llevó nada al no encontrar objetos de su interés.

Por otro lado, para deshacerse de los kilos de piezas de lavadoras y neveras robados en los puntos limpios, contaron con la colaboración del suegro de Israel -fallecido en 2022-, quien se encargó de materializar la venta de la chatarra en una nave del Polígono Industrial de Barreiros, tal como recoge la sentencia.