Un robo de cobre en Ourense impide 279 llamadas de emergencia

El robo de cable telefónico en varios municipios de Ourense impidió cursar 279 llamadas de emergencia, de las que 163 estaban relacionadas con demandas sanitarias. De estas últimas, 119 requerían asistencia, como ambulancias, y 71 implicaban un riesgo grave y urgente para las personas, incluidos accidentes de tráfico. Así lo recoge la sentencia que condena a tres personas por una trama de 24 sustracciones de cable de cobre en instalaciones de telecomunicaciones, que ocasionaron a Telefónica un perjuicio de 183.455,67 euros.

La resolución de la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ourense impone dos años de cárcel a una mujer y un hombre por un delito continuado de hurto agravado. El tercer acusad recibe una condena de un año y seis meses de cárcel por receptación, al encargarse de recibir el cobre sustraído y distribuirlo posteriormente a terceros.

Los tres reconocieron los hechos y la jueza acordó suspender las penas de prisión. En el caso de la pareja, la suspensión queda condicionada a que no vuelva a delinquir durante los próximos tres años y a que abone la responsabilidad civil en función de sus posibilidades económicas. Para Suárez, el plazo sin delinquir es de dos años.

24 robos de cable en municipios de Ourense

Según recoge la sentencia, el Grupo de Patrimonio de la Guardia Civil de Ourense detectó ataques repetidos a instalaciones de telecomunicaciones de la zona de Verín, principalmente desde finales de 2022 y comienzos de 2023. La investigación arrancó en marzo de 2023 y permitió determinar que el hombre y su pareja sustraían el cableado para limpiarlo, transportarlo y venderlo.

El procedimiento consistía en lanzar una cuerda provista de un gancho sobre el tendido telefónico para enganchar el cable y tirar de él hasta bajarlo lo suficiente para cortarlo. La sentencia detalla 24 sustracciones entre enero y noviembre de 2023, principalmente en Laza, Oímbra, Riós, A Mezquita y Vilardevós, además de una intervención en Lubián, en la provincia de Zamora.

Los cortes provocaron interrupciones del servicio telefónico hasta su recuperación. Durante esos periodos, según los cálculos recogidos en el fallo, no pudieron realizarse 279 llamadas a los servicios de emergencia, con las consecuencias que ello podía tener para las personas que necesitaban asistencia urgente.

Una vez obtenido el cobre, los acusados lo limpiaban en el lugar de la sustracción o en zonas aisladas, retirando la cubierta exterior para evitar que pudiera identificarse su procedencia. Después, lo entregaban en un establecimiento de Portugal o al tercer acusado, que lo recibía sabiendo que procedía de una actividad ilícita y pagaba en función del peso para distribuirlo posteriormente. Su beneficio por esta actividad ascendió a 11.310 euros.

La sentencia fija en 183.455,67 euros el perjuicio causado a Telefónica. Los acusados eberán abonar esa cantidad de forma conjunta y solidaria, descontando los 11.310 euros que corresponden a la responsabilidad civil del tercer condenado.