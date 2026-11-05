Buscan al dueño de un perro encontrado desorientado y sin microchip en Nogueira de Ramuín

La agrupación de Protección Civil de Nogueira de Ramuín busca con urgencia al titular de un perro localizado en el propio pueblo de Nogueira. El animal, que fue avistado por un particular mientras deambulaba desorientado por la zona, carece de microchip de identificación, lo que impide la localización directa de sus propietarios.

El perro se encuentra albergado de forma provisional en las dependencias de la nave municipal. Según detallan los voluntarios que lo atienden, el animal destaca por su carácter sociable y dócil, y no muestra signos de agresividad ni temor hacia las personas.

La custodia municipal se mantendrá únicamente hasta hoy a las 12:00 horas. A partir de ese momento, si nadie reclama al animal ni acredita su titularidad, el caso quedará en manos de los servicios provinciales dependientes de la Diputación de Ourense para su acogida en la red de recogida comarcal. Desde los servicios municipales solicitan la colaboración ciudadana para contactar con los responsables antes de que expire el plazo.