O Campanario, en Nogueira de Ramuín, gana el V Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia

Los premiados en el Monasterio de San Pedro de Rocas, en Esgos.

La provincia de Ourense se ha convertido en protagonista del V Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia, celebrado en el monasterio de San Pedro de Rocas, en Esgos, con la victoria de Samuel Moreno, del restaurante O Campanario, de Nogueira de Ramuín, gracias a su creación "Del porco hasta los andares".

La propuesta, elaborada con cochinillo de porco celta cocinado a baja temperatura, manzana y mostaza encurtidas, se presenta en un milhojas crujiente de masa filo y se acompaña de un caldo inspirado en el ramen. El jurado destacó el equilibrio, el sabor, la técnica y la capacidad de combinar tradición y creatividad en tres bocados.

El campeonato, impulsado por la Diputación de Ourense con el apoyo de Turismo de Galicia y organizado por la Academia de la Tapa y del Pintxo, reunió a 45 cocineros de las cuatro provincias gallegas durante dos jornadas dedicadas a la cocina en miniatura.

Ourense destaca entre las propuestas premiadas

El protagonismo ourensano también se reflejó en la categoría de Innovación, que volvió a distinguir la tapa ganadora de Samuel Moreno. Su elaboración fue reconocida por su aprovechamiento del cerdo y por poner en valor el producto gallego mediante una presentación original.

Otro de los galardones vinculados a la provincia fue el premio a la Tapa Sabores de la Provincia de Ourense, que recayó en "Meigallo", una falsa castaña elaborada por Alberto Fernández, del Hotel Restaurante Pallabarro, de Allariz. La creación se inspira en los soutos gallegos y en la tradición otoñal de la castaña.

También obtuvo reconocimiento "Ourelo", de Martín Fernández, de Bágoa Gastrobar, en Ourense, distinguida con el premio al Maridaje con Vino Tinto Pizarras y Esquistos, de Adega Ponte da Boga. Por su parte, Luis Romaní, del Club Santo Domingo, en Pereiro de Aguiar, logró el premio al Maridaje con Vermut Povarelo gracias a "Las apariencias engañan".

La representación ourensana entre los premiados se completó con Juan Valera y Ángel Canal, de La Estación de Lomán, en Ourense, que recibieron el premio a la Mejor Tapa con Carne Gallega por "Perla negra: una joya de la gastronomía gallega".

Un certamen que reivindica el producto gallego

El segundo puesto del campeonato fue para Iñaki Vila Porta, del restaurante Savi, en Miño (A Coruña), con "Alma Atlántica", una elaboración de inspiración marinera que combina gamba roja, huevas, crema fresca y un aire de agua de mar. La misma tapa recibió el premio a la Mejor Historia Detrás de una Tapa.

El tercer puesto correspondió a Gustavo Soliño Alfaya, de Pandemillo Taberna Mariñeira, en Cangas de Morrazo (Pontevedra), por "As luras no seu laño", una propuesta con calamar de la ría, arroz negro, cacahuetes ahumados a la brasa y salicornia.

El jurado, presidido por María José Meda, cocinera de El Batán, valoró la creatividad, la precisión técnica y el protagonismo del producto. Meda destacó el alto nivel de las elaboraciones y la variedad de combinaciones presentadas.

El ganador recibió el trofeo del campeonato y 1.500 euros en equipamiento para hostelería de Currás y Salgado. El segundo clasificado obtuvo 1.000 euros en productos de IberCook Food Service, mientras que el tercero recibió un premio de Comercial Reyvi valorado en 500 euros, compuesto por materias primas y equipamiento de cocina.

Bajo el concepto Ourense Enogastronómica, el certamen busca proyectar la provincia como destino gastronómico, combinando vino, cocina, naturaleza e historia. La cita permitió mostrar el trabajo de los profesionales participantes y la riqueza de los productos y las tradiciones culinarias gallegas.

Todos los premios del V Campeonato de Tapas y Pinchos de Galicia