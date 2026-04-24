Muere una mujer tras caerse de su motocicleta en Nogueira de Ramuín

Una mujer ha muerto este viernes al mediodía tras sufrir una caída con su motocicleta en el municipio ourensano de Nogueira de Ramuín, en un accidente en el que no se vieron implicados otros vehículos.

El suceso tuvo lugar en la localidad de Luíntra, en las inmediaciones de un polígono industrial. El 112 Galicia recibió el aviso unos diez minutos después de las 12,00 horas, cuando un particular alertó de que una motocicleta se había salido de la vía y que la conductora se encontraba inconsciente.

De inmediato, el CIAE 112 Galicia activó un amplio operativo de emergencias. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio Gallego de Urgencias Sanitarias-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense, así como el GES de la comarca de Aguiar, la Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Protección Civil de Nogueira de Ramuín.

A pesar de la rápida intervención de los equipos de emergencia, no fue posible salvar la vida de la víctima, que falleció en el lugar del accidente.