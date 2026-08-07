Pausa, equilibrio y respiración se citan en las piscinas de Luíntra

El método pilates es un sistema de ejercicio que combina el movimiento y el control mental. Su objetivo principal es fortalecer la musculatura interna para mantener el equilibrio corporal y dar estabilidad a la columna vertebral. Esta popular disciplina formó parte de la actividad impulsadas por + Deporte La Región en la pista polideportiva anexa a la piscina municipal de Luintra, en Nogueira de Ramuín, donde se celebró una clase de una hora de duración, con un formato abierto a todos los públicos, reuniéndose cerca de una veintena de participantes.

Vengo todos los veranos, y me parece una muy buena opción para hacer ejercicio”

La clase arrancó con las instrucciones de la monitora, quien recordó que la rutina se basa en lograr una alineación correcta para mantener la espalda sana. A partir de esa posición base se fueron ejecutando todos los movimientos. En solitario y por parejas, los asistentes ejercitaron de manera continua la respiración y el trabajo de los músculos estabilizadores del abdomen. La instructora subrayó, a mayores, la importancia de trabajar la coordinación, la propiocepción y la conciencia corporal. Según sus indicaciones, estos factores facilitan la concentración de los deportistas y generan un estado de relajación. Asimismo, destacó que es un sistema integral al incluir el desarrollo de la fuerza y de la flexibilidad.

no suelo hacer pilates, y me gustó mucho. y aencima al aire libre. pasamos un rato muy bueno”

Leonor García llega, que llegó a Luintra desde Portugal para pasar la temporada estival, consideraba al término que se trata de una actividad idónea para mantenerse activa al aire libre durante las vacaciones. Sara reside en Mérida y ya practicaba esta rutina de forma habitual en su ciudad, pero no dudó en sumarse.Daniel Guerra viene de Ávila para veranear en la localidad. El formato en el exterior le resultó atractivo, y decidió probar por primera vez el pilates, valornado de forma muy positiva el tiempo de práctica.