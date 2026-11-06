¿Sabe usted que el perro perdido en Nogueira de Ramuín ha conseguido nuevo hogar?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en Quen cho dixo, una vecina de Nogueira de Ramuín quedó prendada de su cara cariñosa y porte bonachón.
¿Sabe usted que el pequeño peludo que este jueves buscaba desesperadamente un nuevo hogar ha conseguido su objetivo? ¿Que la noticia se extendió en los grupos de todos los amantes de los animales y pronto se movilizaron para buscar soluciones? ¿Que finalmente se quedará en Nogueira de Ramuín donde una vecina quedó prendada de su cara cariñosa y porte bonachón? ¿Que la solidaridad perruna siempre triunfa?
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