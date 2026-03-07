El 8M del Condesa de Fenosa reivindica el rol de la mujer

El alumnado del colegio Condesa de Fenosa, en O Barco de Valdeorras, celebró este viernes el Día Internacional de la Mujer (8M) con una jornada de actividades educativas centradas en el reconocimiento y la puesta en valor de los trabajos que tradicionalmente realizaron las mujeres.

Como en años anteriores, el centro quiso sumarse a la conmemoración de esta fecha con una propuesta de carácter educativo y reivindicativo, orientada a reflexionar sobre la igualdad y sobre el papel que han desempeñado las mujeres a lo largo de la historia.

Para ello, el alumnado participó en distintos talleres organizados por ciclos, en los que se recuperaron algunas de las tareas domésticas y artesanales que durante generaciones realizaron muchas mujeres y que, según señalan desde el centro, en muchas ocasiones no recibieron la visibilidad o el reconocimiento social que merecían.

Entre las actividades realizadas, los estudiantes aprendieron a elaborar bolsas aromáticas con hierbas, destinadas a perfumar armarios, así como jabón artesanal y velas. También confeccionaron bolsas con materiales reciclados y visitaron una exposición de utensilios y herramientas tradicionales utilizados en el pasado en los hogares, muchos de ellos empleados por sus abuelas para facilitar las tareas cotidianas.

Con esta iniciativa, el colegio buscó hacer visibles estos trabajos y reconocer el valor de los cuidados y tareas realizadas por las mujeres durante siglos, al tiempo que se invita al alumnado a reflexionar sobre la importancia de valorar su esfuerzo y dedicación.