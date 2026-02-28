O Barco retirará de las calles el servicio gratuito de bicicletas por falta de usuarios

Los barquenses ya se acostumbraron a la imagen que ofrecen las bicicletas del servicio de préstamo gratuito Bicibarco, que el Concello puso en marcha en 2010. Sillines rotos, con los timbres desaparecidos, al igual que las luces posteriores y con las ruedas deshinchadas muchas de ellas, continúan enganchadas a los cuatro puntos de la villa donde habían sido montados los equipos de sujección: Calabagueiros, Viloira, Praza de Andrés de Prada y barrio de San Roque.

Fue en 2006 cuando el Inega (Instituto Energético de Galicia) puso en marcha el programa “Bicidadáns”, por el cual los concellos interesados recibirían una subvención para montar un servicio de préstamo al que en 2010 se adhirieron O Barco y A Rúa, y otros seis que también apostaron por el servicio.

En los concellos valdeorreses no funcionó. Si en los primeros momentos pudo verse a algunos vecinos pedalear sobre las bicis del servicio de préstamo, pocos meses después el Concello de A Rúa decidía recogerlas, muchas de ellas destrozadas por los vándalos. Esta medida fue tomada incluso cuando otras aún no habían sido sacadas de sus cajas y montadas.

En la villa barquense todo fue más lento. En los cuatro puntos citados aún pueden verse los restos de las bicicletas originales, sin que ninguna de ellas haya rodado por las calles de la villa en años. A esta situación de abandono se sumaron algunos desperfectos causados por desaprensivos, logrando desanimar al ciclista más intrépido, ofreciendo los equipos una imagen de abandono a la que ya se acostumbraron los vecinos, para quienes las bicis pasan prácticamente desapercibidas desde hace años.

“Retiraremos o servicio. Non se usa”, comentó el alcalde de O Barco, Aurentino Alonso Araujo, quien confesó haberlo utilizado algún día y no encuentra la razón por la que los barquenses le dieron la espalda. “É un servicio gratuito”, explicó, para seguidamente indicar que su retirada permitirá que las arcas municipales ahorren los costes de la plataforma de gestión y del mantenimiento.

En A Rúa, la alcaldesa María González Albert coincidió en el escaso uso que tuvieron las bicicletas del servicio de préstamo, atribuyendo el desinterés de la ciudadanía a que “a xente ten bicicleta”.

En todo caso, el servicio público de bicicletas volverá a estos dos concellos que, con los de Vilamartín y Carballeda de Valdeorras, apuestan por la creación de un proyecto de bicis eléctricas para impulsar la movilidad sostenible. La iniciativa fue incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) Polos Camiños do Sil, que con fondos europeos e impulsado por la Diputación Provincial y apoyado por los concellos prevé movilizar más de 7 millones de euros en esta y otras muchas iniciativas valdeorresas.