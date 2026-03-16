¿Sabe usted que el actor barquense Christian Escuredo no estuvo solo el sábado en el madrileño Teatro Calderón?

¿Sabe usted que el actor barquense Christian Escuredo no estuvo solo el sábado, en la representación teatral “Houdini, un musical mágico”, que se puede ver en el madrileño Teatro Calderón? ¿Que una expedición de barquenses no quiso perderse la última obra del intérprete, completando las plazas de un autobús para apoyarlo in situ? ¿Y que los viajeros no tuvieron reparo en subirse a las tablas y posar con el artista local?

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