¿Sabe usted que el actor barquense Christian Escuredo no estuvo solo el sábado en el madrileño Teatro Calderón?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, el apoyo de los barquenses a Christian Escuredo en Madrid durante su representación teatral de "Houdini, un musical mágico"
¿Sabe usted que el actor barquense Christian Escuredo no estuvo solo el sábado, en la representación teatral “Houdini, un musical mágico”, que se puede ver en el madrileño Teatro Calderón? ¿Que una expedición de barquenses no quiso perderse la última obra del intérprete, completando las plazas de un autobús para apoyarlo in situ? ¿Y que los viajeros no tuvieron reparo en subirse a las tablas y posar con el artista local?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
UN RECONOCIMIENTO HISTÓRICO
Vídeo | Felipe VI reconoce ante el embajador de México que en la Conquista de América hubo "mucho abuso"
IDENTIDAD FEMENINA
Presentación | Retratos de una mujer mirando al mar, una obra de Ana Caspir