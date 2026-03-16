¿Sabe usted que el actor barquense Christian Escuredo no estuvo solo el sábado en el madrileño Teatro Calderón?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el apoyo de los barquenses a Christian Escuredo en Madrid durante su representación teatral de "Houdini, un musical mágico"

La representación barquense junto a Christian Escuredo que representa "Houdini, un musical mágico”, en el madrileño Teatro Calderón.
La representación barquense junto a Christian Escuredo que representa "Houdini, un musical mágico”, en el madrileño Teatro Calderón. | La Región

¿Sabe usted que el actor barquense Christian Escuredo no estuvo solo el sábado, en la representación teatral “Houdini, un musical mágico”, que se puede ver en el madrileño Teatro Calderón? ¿Que una expedición de barquenses no quiso perderse la última obra del intérprete, completando las plazas de un autobús para apoyarlo in situ? ¿Y que los viajeros no tuvieron reparo en subirse a las tablas y posar con el artista local?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats