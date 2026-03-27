PARQUE DO MALECÓN
Alerta en O Barco por el incendio en un despacho de abogados del centro
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Un incendio en el centro de O Barco de Valdeorras, en Ourense, desató la alarma entre los vecinos esta mañana de viernes. Sucedió alrededor de las 8:00 horas, cuando el 112 fue alertado de un incendio urbano en la zona del Parque do Malecón.
Concretamente ardió una estantería con libros y documentos de un edificio de abogados, en el bajo del número 31. La rápida actuación de los servicios de emergencia impidió que el fuego fuera a mayores, pero el suceso se llevó la atención de los vecinos al ver salir una humareda del interior.
Hasta el lugar acudieron los bomberos de O Barco, el GES de la localidad, la Policía Local y la Guardia Civil.
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