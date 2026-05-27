Las alfombras florales barquenses necesitan voluntarios

El casco antiguo de O Barco de Valdeorras no atraviesa su mejor momento. A una población envejecida se le une un saldo vegetativo negativo, dos circunstancias que propician que un buen número de casas permanezcan cerradas. Esta situación no solo afecta a la economía de la zona, sino también a una tradición que los vecinos se resisten a perder: las alfombras florales del domingo siguiente a la festividad del Corpus Christi, que podrán contemplarse el próximo 7 de junio.

“El año pasado ya hubo muy pocas. No hay gente y la que hay son principalmente personas mayores. No hay generaciones nuevas”, comentaban fuentes vecinales sobre unas creaciones que, hasta hace pocos años, asumían los propios residentes.

Hoy en día, la situación ha cambiado y los trabajos han sido asumidos por la parroquia para evitar su desaparición. Así lo confirmó el sacerdote Jesús Álvarez Álvarez, quien aseguraba que “mientras yo sea párroco, haré todo lo posible para que sigan las alfombras, sean más o menos metros”.

Invitación a la colaboración vecinal

El sacerdote explicó que el grupo de la parroquia ya trabaja en la preparación del serrín, la sal, los colores y las flores. Por ello, ha lanzado un llamamiento a todos los vecinos de la villa que deseen sumarse a colaborar en la confección dentro del barrio antiguo.

“Es bueno que se presente mucha gente”, señaló el cura de la Unidad Pastoral de O Barco, recordando que los voluntarios serán repartidos entre los grupos de trabajo ya establecidos.

Jesús Álvarez garantizó que habrá alfombras florales en la plaza de San Mauro, ante el templo del mismo nombre, y en la calle de San Mauro hasta el cruce con la calle de San Roque. “Las alfombras florales no se pueden perder”, sentenció, con la vista puesta en aquellos días en los que el color llenaba por completo el casco viejo.