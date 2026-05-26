La Guardia Civil es ovacionada en el ensayo de su fiesta en O Barco de Valdeorras

Los vecinos de O Barco de Valdeorras que a las 11:00 horas de este martes recorrían la travesía de la villa acompañaron con aplausos el paso del aproximadamente centenar de agentes de la Guardia Civil que desfilaron desde la Praza do Concello y la avenida de Marcelino Suárez hasta el cruce con la avenida de la Estación. Fue el ensayo general del acto oficial, que se desarrollará hoy, a partir de las 12,00 horas, en ese mismo lugar, en conmemoración del 182 aniversario del cuerpo.

La llegada de los agentes y el resto de preparativos relativos al desfile llamaron poderosamente la atención de la población, que no quiso perderse un ensaye en cuyo desarrollo colaboró la Policía Local barquense y voluntarios de Protección Civil.

Los aplausos de este martes se multiplicarán hoy con el acto oficial, que precederá al desfile que cierra el programa. Comenzará a las 12,00 horas, tras la llegada de las autoridades y continuará con la imposición de condecoraciones, el reconocimiento a los guardias veteranos, el homenaje a los agentes caídos y el himno del cuerpo.

El acto conmemorativo de la fundación de la Guardia Civil desarrollado en O Barco da continuidad al que en 2025 se desarrolló en Xinzo de Limia.