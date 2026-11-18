El alcalde de O Barco (segundo por la derecha), en la Comisión Ejecutiva del Eixo Atlántico.

El alcalde de O Barco de Valdeorras, Aurentino Alonso, participaba este martes en la reunión de la Comisión Ejecutiva del Eixo Atlántico, celebrada en el Concello de Matosinhos (Portugal), en la que se aprobó un presupuesto de cinco millones de euros para el próximo ejercicio de 2027.

El encuentro también sirvió para hacer balance de las principales actuaciones desarrolladas a lo largo de 2026, entre las que tuvieron un papel destacado las iniciativas vinculadas a la prevención de incendios forestales. En este ámbito se abordó el proyecto USE4FOREST, una iniciativa en la que participa O Barco a través de una experiencia piloto que se está desarrollando en la parroquia de Alixo.

Una hoja de ruta para el organismo

Alonso explicó los objetivos del proyecto y su implementación en un ámbito afectado de lleno por los incendios de 2022. , impulsado por el Eixo Atlántico, el Concello do Barco y la Universidade de Vigo, busca mejorar la gestión de los espacios forestales y reforzar la capacidad de respuesta de las administraciones ante el riesgo de incendios. El trabajo cuenta con el liderazgo del catedrático de Biología y experto en gestión forestal, Salustiano Mato.

El plan valdeorrés atrae la atención de toda la Comisión, pues combina conocimiento científico, planificación forestal y prevención. Sus resultados habrán de servir como referencia para otras zonas del espacio Sudoe afectadas por problemáticas similares.

Sobre su evolución, el regidor señaló que “ha sido un balance positivo por el momento”, destacando la importancia de avanzar en medidas de prevención de incendios forestales desde el ámbito local.