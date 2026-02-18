Apagón y evacuación monte a través por un corte de la catenaria en un tren O Barco-Vigo: "Se quedaron tirados sin luz"

El tren regional que cubre la línea Ponferrada-Ourense quedó detenido entre las estaciones lucenses de Montefurado y San Clodio, a la altura de O Ivedo (a escasos kilómetros al norte de la comarca de Trives) a causa de una avería de la catenaria y el pantógrafo. Ocurrió sobre las 7:40 horas, dejando durante más de una hora a los ocupantes "sin nada de luz", según relata el familiar de una mujer que iba en el convoy desde O Barco de Valdeorras dirección Vigo.

"El tren chocó contra un cable, le dio un chispazo y se quedaron sin electricidad tirados en mitad del monte", cuenta el hombre, que lamenta "llevar llamando más de una hora" a Renfe con una respuesta poco esclarecedora: "No sabe, no contesta".

Una salida monte a través

"Había 19 pasaxeiros máis o maquinista, cun bebé e unha persoa maior"

Tras la espera de más de 60 minutos, dice, la pasajera recibió un mensaje informando de la incidencia en la infraestructura ferroviaria. A partir de ahí, los servicios de emergencia tuvieron que sacar a los ocupantes del tren, con la actuación del GES de Quiroga que acudió hasta el lugar: "Aproveitamos un medio camiño que había a uns 30 metros da vía do tren. Había 19 pasaxeiros máis o maquinista, cun bebé e unha persoa maior", cuenta uno de los miembros.

Así, según relata, vehículos del propio GES, de la Guardia Civil y de la seguridad privada de Adif trasladaron a los ocupantes del tren hasta la entrada del Montefurado para que continuaran su trayecto en taxi y autobús.