La Asociación contra el cáncer necesita una sede más amplia en Valdeorras

El aumento de los servicios que ofrece la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Ourense ha generado la necesidad de disponer de un local más amplio en Valdeorras. Así lo señaló el alcalde de O Barco, Aurentino Alonso Araújo, antes de la cena solidaria organizada por la delegación valdeorresa, a la que asistieron 111 personas. Según explicó el regidor, “Temos que localizar un espazo físico para que ese crecemento sexa unha realidade, unha nova sede máis ampla que acolla tódolos servizos”, y reconoció que el Concello y la AECC estuvieron a punto de conseguirlo, pero no lo lograron.

Actualmente, la sede valdeorresa se encuentra en un viejo barracón en la calle de Lugo, en la zona escolar de Calabagueiros. El presidente de la AECC en Ourense, Germán Rodríguez-Sáa, defendió “poñer o foco en Valdeorras. Necesitamos que teña tódolos servizos”, y subrayó el objetivo de “seguir crecendo en servizos na comarca e que ningunha persoa con cancro loite contra a enfermidade en desigualdade de condicións”.

Cena solidaria de la AECC, en O Barco.

En la provincia, el número de socios pasó de 2.500 en 2021 a más de 6.000, mientras que los voluntarios aumentaron de 50 a 300. En Valdeorras, la delegación cuenta con 15 voluntarios, según explicó la coordinadora Gloria Pérez, y dispone de los servicios de una psicóloga y una trabajadora social. La cena solidaria tuvo lugar en el hotel-monumento Pazo do Castro, de O Barco, y finalizó con el sorteo de más de 70 regalos donados por establecimientos de la comarca.