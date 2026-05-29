Atrapado en su vehículo volcado al caer de la OU-121 a una pista en O Barco de Valdeorras

Sobre las 11:56 horas de la mañana de este viernes, 29 de mayo, se informó de un accidente de tráfico con un herido en O Barco de Valdeorras. Un particular informó de un hombre atrapado en un vehículo volcado. El coche se habría precipitado de la OU-121 hacia una pista, en dirección al área recreativa do Salgueiral.

En el momento de la publicación de esta noticia los servicios de emergencia se encuentran intentando excarcelarlo. Hasta el punto se desplazaron bomberos, GES de O Barco de Valdeorras, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil de Tráfico.