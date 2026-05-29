El bordillo de una rotonda, punto de partida del accidente mortal que acabó con la vida de María Nieves a los 60 años

El mes de mayo está siendo negro en las carreteras ourensanas con la muerte, en solo 16 días, de tres conductores en diferentes puntos de la provincia. El último siniestro mortal ocurrió ayer en el kilómetro 23 de la OU-504, en la carretera que une Ribadavia con Cea, en el municipio de Carballiño. En este punto, unos minutos después de las 13,00 horas, un Citroën C4 impactó contra el bordillo de la rotonda, lo que provocó que perdiese el control e impactase contra un Peugeot 2008, según las fuentes consultadas por este periódico.

Al volante del Peugeot iba María Nieves Mosquera Caride, de 60 años y vecina de Cea, sin que viajasen más ocupantes en el turismo. Esta mujer terminó falleciendo a consecuencia del accidente. El Citroën siguió sin control y colisionó con alguno de los vehículos estacionados, sin personas en su interior, antes de terminar en un monte contiguo a la carretera, donde comenzó a arder con el conductor atrapado en su interior. El fuego fue sofocado por un particular usando un extintor.

Estado en el que quedó el Citroën, cuyo conductor resultó herido muy grave.

Los primeros testigos que informaron al 112 ya avisaban de que podía haber varias personas atrapadas en los vehículos, por lo que rápidamente se movilizaron a los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de Carballiño, Urxencias Sanitarias, Policía Local del municipio y Protección Civil.

Al llegar confirmaron que dos personas necesitaban ser excarceladas, por lo que los bomberos de Carballiño procedieron a liberarlas. Finalmente, pese a los esfuerzos de los servicios sanitarios, quienes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, se confirmó el fallecimiento de la mujer que conducía el Peugeot 2008.

Los sanitarios también tuvieron que atender a su hija, quien sufrió una crisis de ansiedad cuando acudió al lugar, por lo que se movilizó una ambulancia medicalizada para auxiliarla.

Respecto al conductor del Citroën C4, de 46 años y presunto culpable del accidente, fue trasladado en ambulancia en estado muy grave al Complexo Hospitalario de Ourense (CHUO). Las primeras hipótesis apuntan a un exceso de velocidad como una de las causas tras el accidente. Además, eran visibles las marcas del neumático en el bordillo de la rotonda.

“Vio a los coches por el aire”

“Mi compañero estaba en el surtidor y sintió cómo frenaban y luego ya vio los dos coches por el aire. Me comentó que el coche que venía de la dirección de Carballiño dio varias vueltas y el blanco (el Peugeot 2008) cayó desde lo alto”, indicó ayer la empleada de una gasolinera que está en la zona en la que se produjo el accidente.

Precisamente por este establecimiento, que cuenta con un amplio aparcamiento para camiones, fue el lugar por donde la Guardia Civil de Tráfico desvió a los vehículos, evitando así que se produjeran retenciones en la zona.

Tercera muerte en 16 días

La muerte de María Nieves Mosquera es la tercera que se produce en las carreteras ourensanas en solo 16 días. El 13 de mayo perdía la vida Vicente Javier Casado Sueiro, de 50 años y vecino de A Xironda (Cualedro), tras un accidente con su camión en la A-52, a la altura de Melón. Al intentar salir de su vehículo, cuya cabina quedó suspendida sobre el vacío, terminó cayendo por el viaducto, de más de 20 metros de altura.

Solo dos días después, en la OU-531, a su paso por Sandiás, Pablo Rodríguez Rodríguez, de 27 años, terminó falleciendo tras salirse de la vía el Audi TT que conducía. Estas tres muertes han dejado un mayo negro en las carreteras de la provincia.