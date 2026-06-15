Atropellada y herida una mujer en O Barco de Valdeorras

Una mujer resultó herida tras ser atropellada en O Barco de Valdeorras. Los hechos sucedieron a las 12:24 horas en el cruce entre rúa Santa Rita y la avenida Eulogio Fernández frente a los Xulgados do Barco.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron el GES de Valdeorras y Urgencias Sanitarias para atender a la mujer.

Este es el segundo atropello que ocurre en la provincia en menos de veinticuatro horas tras el registrado en la OU-540 en Vilanova dos Infantes en Celanova

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