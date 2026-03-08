La avenida del Bierzo pasó a O Barco de Valdeorras después de tres años

En las últimas horas, la titularidad de la avenida del Bierzo pasó de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas al Concello de O Barco de Valdeorras. Lo anunció la Axencia Galega de Infraestruturas en el Diario Oficial de Galicia del 3 de marzo, en un anuncio que alude al tramo inicial de la carretera OU-622, que comunica la villa barquense con Rubiá. Corresponde a los 1.230 primeros metros de la arteria que arranca en la avenida de Manuel Quiroga y que finaliza en el cruce con la calle de San Francisco Blanco.

En la transferencia no entran los tramos correspondientes al paso elevado sobre la línea de ferrocarril Monforte-León ni al puente sobre el arroyo Cigüeño, pues estos pertenecen a los dominios públicos ferroviario e hidráulico, respectivamente.

Con esta cesión, el Concello de O Barco pasa a ser responsable de las labores de conservación del vial, unas reformas que en el año 2023 habían retrasado el traspaso de competencias, al considerar el entonces alcalde, Alfredo García Rodríguez, que, antes de asumir la titularidad de la infraestructura, la Xunta debería acometer ciertas obras de mejora.

El alcalde actual, Aurentino Alonso Araujo, confirmó ayer que los trabajos reclamados desde el Concello habían sido realizados, lo que permitió que la avenida del Bierzo “sexa unha rúa máis do Barco”. Las obras contemplaron una mejora de la accesibilidad y de la seguridad vial, con un ensanchamiento de las aceras, especialmente en las inmediaciones de un centro educativo de la villa, siendo además renovadas las redes de abastecimiento y saneamiento. Todas estas actuaciones supusieron una inversión de 780.000 euros.

En todo caso, la reforma no dejó del todo satisfechos a los vecinos. En las últimas horas se escuchaban quejas por la escasez de plazas de aparcamiento en la zona.

En referencia a las circunstancias que acompañan esta cesión, el regidor apuntó que implica una variación en la normativa que rige las infraestructuras viarias, un cambio que repercutirá en la edificabilidad, al exigir mayores retranqueos de los viales de otras administraciones. Además, liberará de la obligación de solicitar autorizaciones sectoriales para aquellas obras que se ejecutan en un entorno de vías que no son de competencia municipal.

Por la avenida del Bierzo discurre buena parte del tráfico pesado de la cuenca pizarrera de Carballeda de Valdeorras para acceder a la carretera N-120, una situación que rematará cuando esté finalizada la carretera de circunvalación, que la conectará con la N-536. El entronque estará ubicado en una glorieta con la que conectará la futura autovía A-76, entre Ponferrada y Ourense.