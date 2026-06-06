¿Sabe usted que O Barco alzó la voz en el TSXG?

¿Sabe usted que al último pleno de la Sala de Gobierno del TSXG llegaron asuntos del terruño, no solo relacionados con suplentes y jueces sustitutos? ¿Que al máximo órgano jurisdiccional gallego trasladaron un acta de la Junta de Jueces del Tribunal de Instancia de O Barco con su hartazgo sobre la carencia de medios personales y materiales? ¿Que ni la Justicia se libra de la discriminación valdeorresa?