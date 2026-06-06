QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que O Barco alzó la voz en el TSXG?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que al último pleno de la Sala de Gobierno del TSXG llegaron asuntos del terruño, no solo relacionados con suplentes y jueces sustitutos? ¿Que al máximo órgano jurisdiccional gallego trasladaron un acta de la Junta de Jueces del Tribunal de Instancia de O Barco con su hartazgo sobre la carencia de medios personales y materiales? ¿Que ni la Justicia se libra de la discriminación valdeorresa?
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