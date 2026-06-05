¿Sabe usted que sector de la venta de vehículos en Ourense ha movido una importante ficha?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, los movimientos de Blendio
¿Sabe usted que hay movimientos en el sector ourensano de la venta de vehículos en Ourense? Otra vez. ¿Que el grupo Blendio ha movido ficha para reforzar su posición en la provincia y cerrado la compra de Stellantis Ourense, antiguo concesionario Mosa? ¿Que es inminente el desembarco en la city de altos mandos de Blendio para comunicar la operación y explicar los cambios al personal?
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