O Barco cierra al tráfico pesado su principal avenida

El transporte pesado dejó de circular por la travesía de la N-536 en O Barco de Valdeorras. La localización de un espacio hueco bajo el asfalto llevó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a colocar sendas señales de dirección prohibida, extremando la prohibición existente para el tráfico pesado, entre el cruce de Marcelino Suárez y la Avenida del Bierzo y la rotonda de la Avenida de Galicia que está próxima a Cedie, quedando la circulación por el centro de la villa limitada a los turismos.

La decisión fue tomada después de que los trabajos de inspección de un pozo de la red de saneamiento ubicado entre la avenida Conde de Fenosa y la calle de Santa Rita, que permanece cortada en parte, llevasen a los técnicos a plantear “que parte do asfalto podería estar descalzado”, según informó el Concello, empleando un término que se aplica cuando el firme pierde su base o soporte y puede provocar el hundimiento del vial. El organismo municipal añadió que “durante a revisión técnica constatouse unha importante perda de apoio na base do pozo, circunstancia que aconsella actuar de maneira inmediata para garantir a seguridade da infraestrutura e dos usuarios da vía. Por este motivo, e como medida preventiva, decidiuse restrinxir a circulación na zona afectada ata a execución dos traballos necesarios para o seu selado o consolidación”.

Lugar donde se detectó el espacio hueco. | J.C

Sin plazos

El hallazgo hizo saltar las alarmas en el Concello ante el temor de que pueda hundirse parte de la calzada, según anunciaba el alcalde, Aurentino Alonso, antes de iniciarse la última sesión plenaria. Una vez finalizada, explicó que aún se desconoce cuánto tiempo continuará el cierre de la travesía a camiones y autobuses.

El regidor afirmó que los técnicos trabajan para conocer la envergadura del tramo de la avenida del Conde de Fenosa que corre riesgo de hundirse. También se investigan las causas, si bien, inicialmente, el hueco es atribuido a filtraciones de un colector y el Concello trabaja con el Consorcio de Augas de Valdeorras para dar una solución a la incidencia a la mayor brevedad posible.

Otra circunstancia que deberán determinar los técnicos es el organismo que tendrá que acometer los trabajos de consolidación, pues si bien la carretera nacional es competencia del Ministerio, las conducciones le corresponden al Concello, según indicó el regidor.

El riesgo de hundimiento de este tramo de la principal arteria del casco urbano barquense preocupa en la Policía Local, especialmente por los autobuses, que podrían tener que suspender sus paradas en las rúas barquenses en tanto no se soluciona la incidencia. Los agentes también trabajan en buscar soluciones si se da el peor de los casos: el posible cierre total al tráfico del tramo de travesía.