O Barco de Valdeorras prohíbe fumar y vapear en dos espacios

Fumar y vapear estará prohibido en dos espacios públicos valdeorreses: la playa fluvial y el jardín botánico del Paseo do Malecón, en O Barco de Valdeorras. Esta iniciativa forma parte del convenio de colaboración que este jueves firmaron la Asociación Española Contra el Cáncer de Ourense y el Concello barquense, mediante el cual esta última entidad se suma al proyecto “Espazos sen fume e aerosois”, una iniciativa que persigue “contornas máis saudables e libres de consumo de tabaco e dispositivos relacionados”, según informó la AECC ourensana.

Los dos espacios son muy frecuentados por la ciudadanía, especialmente por familias y jóvenes, y el acuerdo presentado en un acceso a la playa fluvial del río Sil, en el Paseo do Malecón, reducirá su exposición al humo y fomentará los hábitos de vida saludable.

En la presentación del convenio estuvo el presidente provincial de la AECC en Ourense, Germán Rodríguez-Saá, quien resaltó el apoyo que el colectivo recibe del Concello y destacó que “la prevención es fundamental. Sobre todo la antitabáquica, pues el tabaco está detrás del 30 % de todos los cánceres”. Estuvo acompañado por la delegada de la asociación en O Barco, Gloria Pérez.

A su vez, el concejal de Servizos Sociais, Igualdade e Sanidade, Orlando Saavedra, tras recordar que el pasado 31 de mayo fue el Día Mundial Sin Tabaco, reivindicó “el derecho de los no fumadores”. Cerró las intervenciones el alcalde, Aurentino Fernández, quien mostró su preocupación por la incorporación de la mujer al tabaquismo. “Ahora, creo que fuman máis as mulleres que os homes”.

El convenio compromete a la AECC a la señalización, a campañas de sensibilización y a recursos de apoyo para dejar de fumar y el Concello a difundir la iniciativa.