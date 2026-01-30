O Barco debe buscar solución a su “geolocalización hostil”

Su “geolocalización hostil”, lejos de la capitalidad de una provincia del interior gallego, es el factor que tiene en contra O Barco del futuro. Es la conclusión a la que llegó Roberto San Salvador, el catedrático de la Universidad de Deusto que ayer presentó el informe “Laboratorio-O Barco de Valdeorras”. Planteó que la solución debe llegar del talento, la creatividad o el emprendimiento y que deben seguirse “procesos como los de la pizarra y el viñedo, adaptados al panorama actual”.

En el trabajo participó un centenar de personas, entre políticos, representantes de asociaciones y ciudadanos. “Aparecen os temas que nos preocupan e unha ruta a seguir para O Barco do futuro”, comentó el alcalde, Aurentino Alonso. En la presentación también estuvo Xoan Vázquez Mao, secretario general del Eixo Atlántico, quien afirmó que “O Barco e a nosa cidade de referencia en todo o que ten que ver co reto demográfico”.

Roberto San Salvador planteó la fórmula de los talleres para resolver los problemas que afronta el Concello: “Un obradoiro que cree grupos de trabajo con instituciones, empresas, asociaciones y ciudadanos anónimos”, dijo.

Previamente, el catedrático expuso los problemas de O Barco, planteados por los asistentes a las sesiones de trabajo: la movilidad, debido a su localización; la salud, si bien corresponde a la política supramunicipal; asentar a los jóvenes en la comarca; equidad en la oferta de servicios, si bien la diferencia de las rentas es más reducida aquí que en otras zonas; y el urbanismo y la vivienda, con una ocupación intensiva del suelo y la dificultad para acceder a la vivienda.

Antes de la conclusión, San Salvador expuso los verbos que marcan la ruta a seguir para salvar las dificultades: escuchar, concienciar a la ciudadanía de que el futuro es un trabajo en común, activar y que “la gente tome como propios los problemas” e implicar a la población.

Una cohesión de costa e interior “é fundamental”

El informe fue incluido por el Eixo Atlántico en el Programa Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, cofinanciado por la Unión Europea. El secretario general de la entidad, Xoán Vázquez, aprovechó su asistencia a la presentación del estudio para anunciar otros proyectos para O Barco en los que trabaja el Eixo Atlántico, referidos a la lucha contra los incendios, la recuperación de la factoría de Caleras en Cedie, una estrategia para el enoturismo, la fijación de población y, finalmente, la iniciativa denominada Nómadas Dixitais, que busca captar población para el interior.

Vázquez Mao abogó por afrontar el reto demográfico de las comarcas del interior. “Se concentramos todo na costa e o interior se desertiza temos un problema”.