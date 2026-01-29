Un nuevo apagón deja a oscuras O Barco de Valdeorras y Boborás

Sobre las 19:17 horas de la tarde de este jueves, 29 de enero, se informaba de un apagón que afectaba a varios negocios y talleres de la avenida de Galicia, en O Barco de Valdeorras. Tan sólo quedaron brillando en la oscuridad las luces de emergencia de los distintos locales.

Aunque todavía se desconocen las causas del apagón, desde Naturgy avisan de que las razones más posibles estén relacionadas con el temporal y el fuerte viento. La mayoría de incidencias se producen por la caída de ramas, árboles, estructuras y otros objetos sobre el tendido eléctrico.

Avenida de Galicia, en O Barco de Valdeorras, tan sólo iluminada por las luces de emergencia de los talleres | José Cruz

Boborás, también a oscuras

O Barco de Valdeorras no fue el único concello que sufrió un apagón en esta nueva jornada de temporal. En Boborás, sobre las 18:30 horas de esta tarde, hasta 600 clientes de la red se quedaban también sin electricidad, sin que se conozca tampoco por ahora las causas del apagón.