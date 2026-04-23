INVERSIONES Y PRESUPUESTO MUNICIPAL
O Barco destina seis millones a mejorar sus plazas y rúas
El equipo de gobierno socialista de O Barco propone destinar un suplemento de crédito del remanente municipal de 4,52 millones de euros a varias actuaciones, incluido el proyecto de humanización de la Praza Maior. La reforma, presentada hace tres años, contempla modificar la escalera, las balaustradas, la fuente y Porto da Barca. Este total también incluye las obras a realizar en la calle Xirimil, relacionada con la construcción del futuro paso inferior de la línea de ferrocarril Palencia-A Coruña entre las calles A Rampa y Ramón y Cajal, y varias mejoras en la red de saneamiento.
Ese mismo remanente permitirá un crédito extraordinario de 871.248 euros para afrontar “diferentes obras que se están levando adiante”. Afectan a instalaciones deportivas -mejoras en la piscina municipal infantil-, la pavimentación de calles y el saneamiento y abastecimiento en Soto de Yáñez y Rúa da Veiguiña. Además, están la redacción de los proyectos del Plan de Actuación Integral (PAI), mejora de caminos rurales en Éntoma y renovación del alumbrado en Santigoso y Vilanova.
Todas estas propuestas fueron incluidas en la sesión plenaria extraordinaria que para hoy convocó el alcalde socialista, Aurentino Alonso. La mayoría socialista en la Corporación debería posibilitar que salgan adelante, al igual que el presupuesto municipal de 2026, cifrado en más de 11,98 millones de euros y que dedica 582.200 euros a inversiones. Esta partida va destinada a obras en infraestructuras, equipamientos, mejoras urbanas y actuaciones de conservación y modernización del municipio.
En este apartado hay que resaltar la conexión del depósito de Coedo con la red urbana de O Barco y el reasfaltado, pintado y reparación de diferentes infraestructuras viarias. Además, aparecen la continuación de un plan plurianual de dotación de biondas en diversos puntos de las carreteras municipales, la renovación del mobiliario urbano y de parques infantiles, junto con la adecuación de la piscina infantil de verano.
“Aínda que non están dentro dos orzamentos, este capítulo cmpleméntase con actuacións e inversións que se están a levar a cabo en colaboración con outras administracións, reflictidas na partida de crédito cuxa contía se eleva ata os case 6 millóns de euros”, explica el Concello.
El presupuesto de 11,98 millones de euros es un 2,69 % mayor al de 2025 y el Concello lo considera “un orzamento equilibrado, prudente e axustado ás necesidades reais do municipio, garantindo a continuidade dos servizos públicos esenciais e permitindo soster actuacións de mellora e mantemento no ámbito municipal”.
El equipo de gobierno socialista presume de no tener que afrontar planes de pago a proveedores y tampoco prevé acudir a préstamos hipotecarios. “O orzamento municipal para o ano 2026 é un documento equilibrado e realista, tanto nos seus ingresos como nos gastos previstos, orientado aos obxectivos de garantir o funcionamento ordinario da administración municipal, asegurar a sustentabilidade financieira do Concello, manter o esforzo no gasto social e na mellora da calidade de vida da cidadanía, cunha forte aposta polas políticas sociais”.
Otro propósito que se marcaron sus redactores es el de “consolidar o compromiso municipal co tecido asociativo, mantendo un nivel de investimento municipal dentro das posibilidades orzamentarias existentes”.
