¿Sabe usted que los vecinos de O Barco están cansados de la "nieve" de la primavera?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la gran mayoría de los vecinos de O Barco están cansados de soportar el “algodón” que envuelve las semillas de los chopos.
¿Sabe usted que la gran mayoría de los vecinos de O Barco están cansados de soportar el “algodón” que envuelve las semillas de los chopos? ¿Que hay zonas donde parece estar nevando desde hace días? ¿Que los problemas de molestias que genera salen constantemente en las conversaciones de quienes los sufren y que sería bueno estudiar una solución para reducir las afecciones?
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