¿Sabe usted que en O Barco el día grande del Cristo fue menos musical de lo esperado?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, en O Barco vivieron un día grande del Cristo descafeinado
¿Sabe usted que en O Barco hay quien echó en falta el acostumbrado concierto del mediodía que solía ofrecer la banda de música contratada para el día grande del Cristo 2026? ¿Que este año lo ofreció la agrupación musical Ciudad de Ponferrada cuya música no pudo oírse hasta las 18,30 horas? ¿Que tampoco gustó que la procesión del Nazareno no fuese acompañada por una banda de música?
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