EDITORIAL
Lo público, al rescate de Sánchez

¿Sabe usted que O Barco estuvo a punto de cambiar la Ribeira del Sil por el mismísimo Polo Norte?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, un termómetro que decidió adelantarse al invierno con tanto entusiasmo que casi obliga a los vecinos a sacar los trineos.

"Frío polar" en O Barco
"Frío polar" en O Barco

¿Sabe usted que los vecinos de O Barco se quedaron helados al observar la temperatura que, a principios de semana, marcaba el termómetro instalado ante las céntricas escaleras de la Praza do Príncipe? ¿Que el aparato señalaba 28 grados bajo cero, como si O Barco navegase por los mares polares? ¿Que, afortunadamente, solo se trató de un fallo del equipo, que ya vuelve a indicar temperaturas propias de la villa valdeorresa?

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