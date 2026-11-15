¿Sabe usted que O Barco estuvo a punto de cambiar la Ribeira del Sil por el mismísimo Polo Norte?

¿Sabe usted que los vecinos de O Barco se quedaron helados al observar la temperatura que, a principios de semana, marcaba el termómetro instalado ante las céntricas escaleras de la Praza do Príncipe? ¿Que el aparato señalaba 28 grados bajo cero, como si O Barco navegase por los mares polares? ¿Que, afortunadamente, solo se trató de un fallo del equipo, que ya vuelve a indicar temperaturas propias de la villa valdeorresa?