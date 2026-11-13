¿Sabe usted que cierta urbanización de O Barco adelanta a Vigo en el encendido de las luces de Navidad?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, los Reyes Magos no vienen antes por poner las luces en noviembre
¿Sabe usted que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, debería comenzar a estar preocupado por la competencia que le está surgiendo a su alumbrado navideño? ¿Que el encendido de sus luces distan mucho de adelantarse a las de cierta zona de O Barco de Valdeorras? ¿Que en una urbanización ubicada en la avenida de Galicia ya comenzaron a disfrutar de luces de Navidad a principios de semana?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
El Concello de O Barco repondrá fondos agotados por emergencias
Lo último