¿Sabe usted que cierta urbanización de O Barco adelanta a Vigo en el encendido de las luces de Navidad?

¿Sabe usted que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, debería comenzar a estar preocupado por la competencia que le está surgiendo a su alumbrado navideño? ¿Que el encendido de sus luces distan mucho de adelantarse a las de cierta zona de O Barco de Valdeorras? ¿Que en una urbanización ubicada en la avenida de Galicia ya comenzaron a disfrutar de luces de Navidad a principios de semana?

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