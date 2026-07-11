¿Sabe usted que en O Barco hay una señal de tráfico que despierta chascarrillos y comentarios jocosos desde hace tiempo?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la señal extraña en O Barco
¿Sabe usted que en O Barco hay una señal de tráfico que despierta chascarrillos y comentarios jocosos desde hace tiempo? ¿Que la silueta de un avión advierte de estar en las inmediaciones de las pistas para que aterricen y despeguen, como pueden ser los aeropuertos de Lavacolla, Peinador o Alvedro? -que está en la zona de Vilanova (O Barco), donde está ubicada la base del helicóptero de la lucha contra incendios?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MANIFESTACIONES POR SANIDAD
Comercios de O Barco se suman a pedir un neumólogo
HOSPITAL PÚBLICO DE VALDEORRAS
Hito en la medicina ourensana: facultativos de O Barco hallan un remedio contra la otitis grave
Lo último
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona herida tras una colisión entre dos coches en la OU-1112