¿Sabe usted que en O Barco hay una señal de tráfico que despierta chascarrillos y comentarios jocosos desde hace tiempo?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la señal extraña en O Barco

Señal de avión en O Barco.
Señal de avión en O Barco. | La Región

¿Sabe usted que en O Barco hay una señal de tráfico que despierta chascarrillos y comentarios jocosos desde hace tiempo? ¿Que la silueta de un avión advierte de estar en las inmediaciones de las pistas para que aterricen y despeguen, como pueden ser los aeropuertos de Lavacolla, Peinador o Alvedro? -que está en la zona de Vilanova (O Barco), donde está ubicada la base del helicóptero de la lucha contra incendios?

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