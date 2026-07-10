Cortes de tráfico en Ervedelo por obras de pavimentación este sábado 11 de julio

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Las obras de pavimentación continúan en la ciudad de Ourense, una situación que en los últimos días ha generado bastantes problemas de tráfico en distintos puntos. A estos hay que sumarle la rúa Ervedelo.
Este sábado 11 de julio esta calle de la capital ourensana se ve afectada por los trabajos de pavimentación llevados a cabo por parte del Concello de Ourense. A partir de las 6:00 horas la circulación va a estar cortada desde la intersección con Antonio Puga hasta la avenida de Portugal.
“O corte activarase ás 06.00 horas e manterase ata que rematen os traballos”, apunta en Concello en una nota de prensa indicando que la hora de restablecerse la normalidad dependerá de las labores.
Ante esta situación el acceso desde Progreso a Ervedelo queda totalmente restringido y los vehículos que procedan de Jesús Soria y Doutor Fleming van a ser desviados obligatoriamente hacia la calle Progreso.
La Policía Local va a colocar la señalización provisional y los desvíos obligatorios en los puntos afectados por este corte.
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