¿Sabe usted que O Barco se está llenando de basura?

¿Sabe usted que los barquenses son cada vez más propensos a alimentarse en la calle a base de platos ya cocinados, comprados en algún establecimiento? ¿Que el problemas es que hay runrún porque cada vez son más los envases con restos de comida que vecinos y visitantes pueden encontrar en aceras y áreas de esparcimiento? ¿Que a las quejas que se oyen por la mala imagen se suman las de los dueños de mascotas?