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¿Sabe usted que O Barco se está llenando de basura?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, mala imagen de O Barco por basura en sus aceras

Basura en O Barco.
Basura en O Barco.

¿Sabe usted que los barquenses son cada vez más propensos a alimentarse en la calle a base de platos ya cocinados, comprados en algún establecimiento? ¿Que el problemas es que hay runrún porque cada vez son más los envases con restos de comida que vecinos y visitantes pueden encontrar en aceras y áreas de esparcimiento? ¿Que a las quejas que se oyen por la mala imagen se suman las de los dueños de mascotas?

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