O Barco nombrará alcalde honorario a Abdón Blanco, el último edil republicano

La memoria de Abdón Blanco, el último alcalde republicano de O Barco de Valdeorras, será honrada al serle concedida la distinción póstuma de alcalde honorario. Día antes del 90 aniversario de su fusilamiento, el Concello de O Barco ha iniciado los trámites administrativos correspondientes. Así lo anunciaba el alcalde barquense, Aurentino Alonso, que tras el pleno celebrado este lunes, 2 de noviembre, avanzaba que lanzará una proposición plenaria sobre este distintivo excepcional. “Estamos en contacto con Geluca, la hija de Abdón, que acoge con emoción la tramitación del expediente honorífico”, explicaba Alonso.

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El objetivo es dejar iniciado el expediente antes del próximo martes, 10 de noviembre, fecha de su muerte. Por ello, el pleno de este jueves comprenderá la proposición del nombramiento.