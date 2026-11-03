O Barco nombrará alcalde honorario a Abdón Blanco, el último edil republicano

UNA HISTORIA TRÁGICA

El Concello de O Barco de Valdeorras homenajeará a Abdón Blanco, último regidor republicano en el 90 aniversario de su muerte.

Placa conmemorativa de la calle Abdón Blanco en O Barco de Valdeorras.
Placa conmemorativa de la calle Abdón Blanco en O Barco de Valdeorras. | C. B.

La memoria de Abdón Blanco, el último alcalde republicano de O Barco de Valdeorras, será honrada al serle concedida la distinción póstuma de alcalde honorario. Día antes del 90 aniversario de su fusilamiento, el Concello de O Barco ha iniciado los trámites administrativos correspondientes. Así lo anunciaba el alcalde barquense, Aurentino Alonso, que tras el pleno celebrado este lunes, 2 de noviembre, avanzaba que lanzará una proposición plenaria sobre este distintivo excepcional. “Estamos en contacto con Geluca, la hija de Abdón, que acoge con emoción la tramitación del expediente honorífico”, explicaba Alonso.

El objetivo es dejar iniciado el expediente antes del próximo martes, 10 de noviembre, fecha de su muerte. Por ello, el pleno de este jueves comprenderá la proposición del nombramiento.

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