¿Sabe usted que en O Barco parece que un palco de fiesta da más miedo que lo que arrastra el río?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, un curioso pulso entre las ganas de disfrutar del Sil y unas restricciones que dejan a más de uno preguntándose qué es lo que realmente molesta en la orilla.

El estado del río
El estado del río | La Región

¿Sabe usted que en O Barco hay quien se pregunta por qué la Confederación Hidrografica do Miño-Sil no permite colocar un pequeño palco en la orilla y no limpia los arrastres? ¿Que si es que tiene más peligro ese palco de un día de fiesta que todos estos restos que no se retiran? ¿Que se preguntan igualmente por qué los barquenses no tienen derecho a disfrutar del río que identifica a la comarca?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats