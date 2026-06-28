¿Sabe usted que en O Barco las piedras son equilibristas?

¿Sabe usted que esta imagen, con piedras colocadas en posiciones imposibles, pudo verse en el río Sil, y más concretamente en un tramo del Malecón barquense? ¿Que muchos paseantes aún se peguntan de quién partiría la idea y cómo conseguiría el autor colocarlas de esa manera? ¿Que no son pocos los que lamentan que estas formas hayan desaparecido y dejado de avivar la imaginación en la villa?