¿Sabe usted que en O Barco las piedras son equilibristas?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el misterio de las rocas que desafían a la física en el río Sil
¿Sabe usted que esta imagen, con piedras colocadas en posiciones imposibles, pudo verse en el río Sil, y más concretamente en un tramo del Malecón barquense? ¿Que muchos paseantes aún se peguntan de quién partiría la idea y cómo conseguiría el autor colocarlas de esa manera? ¿Que no son pocos los que lamentan que estas formas hayan desaparecido y dejado de avivar la imaginación en la villa?
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